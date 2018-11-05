Вашингтон освободил Сеул из-под действия нефтяного эмбарго

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Вашингтон освободил Сеул из-под действия эмбарго, касающегося импорта нефти из Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского правительства. Исключение сделано по просьбе официального Сеула, поскольку нефтепродукты являются ключевыми для южнокорейской экономики, и санкции, введённые в отношении Ирана, могут создать для неё серьёзные проблемы. Между тем, 5 ноября США в полном объёме возобновили санкции в отношении Ирана, которые были отменены в 2016 году в результате принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана. Однако теперь вновь запрещается проводить нефтяные операции с Ираном. Страны-нарушители запрета подвергнутся санкциям в виде закрытия доступа к американской финансовой системе. РК стала одной из восьми стран, на 180 дней выведенных из-под запрета на приобретение иранской нефти. Исключение продлено не будет.