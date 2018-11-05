Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК Мун Чжэ Ин посетит Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

Write: 2018-11-05 15:51:41Update: 2018-11-05 16:19:01

Президент РК Мун Чжэ Ин посетит Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

Photo : YONHAP News

На следующей неделе президент РК Мун Чжэ Ин посетит Сингапур и Папуа-Новую Гвинею. Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента Ким Ый Гём. По его словам, поездка главы государства состоится с 13 по 18 ноября. С 13 по 16 ноября Мун Чжэ Ин посетит Сингапур, где примет участие в саммите РК-АСЕАН, саммите АСЕАН плюс три, а также в саммите стран Восточной Азии. Он намерен представить новую южную политику, а также выразить готовность Сеула  к сотрудничеству в деле наращивания инвестиционной и внешнеторговой активности в регионе и в укреплении единства Восточной Азии. Кроме того, он познакомит участников саммитов с усилиями Сеула по закреплению денуклеаризации и мира на Корейском полуострове, призовёт мировое сообщество оказать содействию этим усилиям. После завершения программы визита в Сингапур Мун Чжэ Ин отправится в Папуа-Новую Гвинею, где примет участие в 26-м саммите АТЭС. Там он представит видение РК по вопросу совместного инновационного процветания. Обсуждается возможность проведения двусторонних встреч с участниками саммита. 
Список

Рекомендуем