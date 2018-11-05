Анджелина Джоли прибыла в РК в качестве посла Доброй воли УВКБ ООН

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Всемирно известная актриса Анджелина Джоли прибыла в РК в качестве посла Доброй воли Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). 4 ноября она встретилась с министром юстиции РК Пак Сан Ги. Стороны обменялись мнениями о ситуации с беженцами в стране и в мире. Анджелина Джоли выразила благодарность южнокорейскому правительству за усилия в разрешении ситуации с йеменскими беженцами на острове Чечжудо, отметив важность обеспечения их защиты до момента возвращения на родину, а также создания эффективной системы проверки беженцев. Она также заявила, что УВКБ желает более тесного сотрудничества с РК в вопросе укрепления системы приёма и рассмотрения заявок о выдаче статуса беженцев. Посол доброй воли поблагодарила граждан РК за пожертвования в фонд УВКБ. Кроме того, она поприветствовала усилия РК в деле создания режима мира на Корейском полуострове.