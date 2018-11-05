На Сеульском фестивале кимчжан установлен новый рекорд

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В центре Сеула тысячи людей в традиционной одежде Ханбок собрались вместе для заготовки традиционных корейских квашенных овощей кимчхи. Речь идёт о пятом Сеульском фестивале кимчжан, проходившем со 2 по 4 ноября. В этот раз мероприятие оказалось самым масштабным за всё время проведения. Его освещали не только отечественные, но и зарубежные СМИ, в том числе ABS и Bloomberg. 4 ноября участники попытались поставить новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса. В этот день для заготовки кимчхи собрались 3.500 человек. Предыдущий рекорд в 2.635 человек был установлен в 2013 году. Кимчхи, изготовленные в период фестиваля, будут розданы представителям уязвимых слоёв общества.