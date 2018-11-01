Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль встретятся в Нью-Йорке 8 ноября

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8 ноября в Нью-Йорке состоится встреча госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. Как сообщили в госдепартаменте США, стороны обсудят вопросы денуклеаризации и реализации совместной декларации, принятой в Сингапуре президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чон Ыном. Госсекретаря США будет сопровождать спецпредставитель по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. В последний раз Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль встречались 31 мая в Нью-Йорке. Они обсуждали вопросы, касающиеся состоявшегося в июне северокорейско-американского саммита.