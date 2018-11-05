Профицит платёжного баланса РК превысил в сентябре 10 млрд долларов

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Банк Кореи представил предварительные данные по платёжному балансу за сентябрь этого года. В указанный период профицит, который сохраняется 79 месяцев подряд, составил 10 млрд 830 млн долларов. Это самый большой показатель с сентября прошлого года, который в значительной степени обеспечен за счёт товарного баланса. Экспорт в сентябре сократился впервые за 23 месяца. Доход в сфере туризма составил 1 млрд 360 млн долларов. В то же время южнокорейцы потратили за рубежом 2 млрд 490 млн долларов. Между тем, в отрасли транспортных перевозок впервые с августа 2016 года зафиксирован профицит в 30 млрд долларов. Накопленный профицит платёжного баланса РК за период с января по сентябрь составил 57 млрд 680 млн долларов.