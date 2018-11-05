Президент РК встретился с лидерами парламентских фракций

Photo : KBS News

5 ноября президент РК Мун Чжэ Ин встретился с лидерами парламентских фракций правящей и оппозиционных партий, обсудив с ними вопросы сотрудничества в вопросах утверждения бюджета и законодательных инициатив. Стороны сошлись во мнении о мерах по повышению детских выплат, увеличению поддержки предпринимателей с низким доходом, а также по вопросу прозрачности системы найма кадров. Стороны договорились в общей сложности по 12 пунктам. В их числе скорейший пересмотр устаревших правил, укрепление самостоятельности региональных властей, оперативное рассмотрение законопроектов, связанных с безопасностью и стабильностью жизни граждан. Мун Чжэ Ин заявил, что в южнокорейском политическом мире самым недостающим компонентом является единство, подчеркнув, что постоянная переговорная платформа политических партий и правительства должна отвечать воле народа. Участники мероприятия также затронули тему ратификации Пханмунчжомской декларации. Но определённых выводов по этому вопросу сделано не было. Мун Чжэ Ин лишь подчеркнул важность ратификации документа, отметив готовность не торопиться с этим. Следующая встреча в данном формате состоится в феврале.