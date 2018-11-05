В РК на 15% снижен топливный налог

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С 6 ноября правительство РК временно снижает топливный налог на 15%. Подобное снижение происходит впервые за 10 лет, и данные мера будет действовать полгода. На налог, в зависимости от вида топлива, приходится более 50% стоимости. Если сокращение будет отражено на потребительских ценах, то стоимость бензина упадёт на 123 воны или 11 центов, на дизельное топливо на 87 вон или 8 центов, а на газ на 30 вон или 3 цента. Правительство считает, что данные меры позволят смягчить бремя населения, связанное с ухудшением экономической ситуации. Ожидается, что общий объём данного смягчения составит около 2 млрд долларов.