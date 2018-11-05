Корейский институт развития понизил прогноз роста экономики РК

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Корейский институт развития (KDI) понизил прогноз роста южнокорейской экономики. В докладе, представленном 6 ноября, прогноз на текущий год снижен на 0,2% до 2,7%, а на следующий год - на 0,1% до 2,6%. Это ниже прогноза ОЭСР, сделанного в октябре. Показатель МВФ составил 2,8% на этот и 2,6% на следующий год. Прогноз Банка Кореи также ранее был снижен до 2,7% на этот и следующий год. Эксперты института полагают, что в следующем году рост потребления в частном секторе немного замедлится, учитывая влияние проблемы задолженностей домохозяйств, а также снижение стоимости активов. Экспорт, как отмечается, сохранит приемлемый рост, несмотря на ряд отрицательных внешних факторов. Кроме того, по прогнозам KDI, в следующем году в платёжном балансе страны будет зафиксировано сокращение дефицита в сфере услуг, а также небольшой рост общего профицита.