В РК растёт объём покупок продуктов питания через интернет

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В РК на фоне развития услуг онлайн-шопинга быстро растёт доля онлайн- продаж свежих продуктов питания. В основном это касается продуктов, имеющих большой вес, а также пригодных для длительного хранения. По данным крупной торговой онлайн площадки Emart mall, представленным 6 ноября, в этом году с января по октябрь первое место по продажам занял рис. Далее следуют куриные яйца, мороженое мясо и фрукты. Подобная тенденция усиливается ежегодно. Так, если в 2014 году доля свежих продуктов питания в общих продажах Emart mall составляла 26,9%, то в 2016 году уже 30%, в этом году 32,8%. Такая же ситуация наблюдается и на других торговых сайтах. Таким образом, южнокорейцы всё больше склоняются к покупке продуктов питания через интернет, учитывая, что интернет-магазины как правило обеспечивают хорошее качество продуктов, доступные цены и возможность доставки.