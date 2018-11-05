РК получила право на проведение научной конференции BIOCOMP 2020

Бюро выставок Кёнчжу Хвабэк провинции Кёнсан-Пукто получило право на проведение международной научной конференции биокомпозитных материалов BIOCOMP 2020. Речь идёт о древесно-полимерных композитах и других материалах на основе полимеров и биоволокон. Мероприятие проводится с участием 20 стран, преимущественно Тихоокеанского региона. В нём примут участие около 250 учёных и исследователей, а также представителей профильных государственных и неправительственных учреждений. Конференция проводится раз в два года. Рабочая группа по получению права на проведение мероприятия была сформирована из числа представителей Корейского научного сообщества древесных материалов, Национального института лесного хозяйства, управления лесного хозяйства и других профильных организаций. Южнокорейская сторона получила статус организатора следующей конференции 2020 года в ходе мероприятия, проходившего в Индонезии.