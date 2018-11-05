США предоставили временные исключения из иранских санкций восьми странам

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США предоставили восьми странам временные исключения из иранских нефтяных санкций. Как сообщил в понедельник на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео, исключение на шестимесячный срок сделано для РК, Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Тайваня и Турции. Эти страны выбраны потому, что каждая из них в течение последних шести месяцев продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти, а две из них полностью прекратили импорт,- подчеркнул Майкл Помпео. Он напомнил, что цель США - свести к нулю импорт иранской нефти оставшимися странами, и более 20 стран по всему миру уже выполнили это требование. Всё это способствует сокращению международной экономической активности в Иране.