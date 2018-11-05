В Сеуле состоится международный транспортный форум (ITF)

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6 ноября в Сеуле началось заседание совета управления (TMB) международного транспортного форума (ITF) ОЭСР, который продлится три дня. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Данный форум, который проходит с участием представителей стран ОЭСР на министерском уровне, ежегодно в мае проводит министерскую встречу в Германии. На ней обсуждаются такие вопросы как меры по сокращению парниковых газов, технологии беспилотных автомобилей, соединение международной транспортной сети и другие. В работе форума принимают участие 59 государств. В июне этого года РК стала председателем мероприятия сроком на один год. В мае следующего года форум на министерском уровне состоится в Сеуле. На нынешнем заседании участники определят повестку предстоящего форума.