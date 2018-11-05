Глава МИД РК встретилась с главнокомандующим войсками США в Корее

Photo : YONHAP News

6 ноября министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась с главнокомандующим войсками США на Корейском полуострове генералом Винсентом Бруксом, который через два дня отбудет на родину. Она назвала удачей возможность совместной работы в сложный и бурный период для союза РК и США. Брукс, в свою очередь, подчеркнул важность работы в «одной команде», указав, что вызовы, с которыми пришлось столкнуться прежде, ожидают и в будущем. Винсент Брукс также выразил сожаление по поводу того, что срок его службы в РК подходит к концу. Он также выразил благодарность южнокорейскому правительству за содействие. Винсент Брукс командовал американскими войсками в РК два с половиной года. Его заменит генерал Роберт Абрамс.