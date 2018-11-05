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В Пхеньяне состоялся северокорейско-кубинский саммит. Как сообщает агентство ЦТАК, председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели переговоры в пхеньянской резиденции для почётных гостей «Пэкхвавон». Они подчеркнули важность двусторонних дружеских отношений и единство взглядов по актуальным мировым проблемам, «проинформировали друг друга об успехах и опыте в деятельности партий и государственного руководства двух стран, которые борются за развитие социализма»,- сообщает ЦТАК.