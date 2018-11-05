Треть южнокорейцев замечают ухудшение экологии

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36,4% южнокорейцев считают, что за последние пять лет экология в стране значительно ухудшилась. На это указывают результаты соответствующего опроса, представленные Национальным статистическим управлением. Противоположного мнения придерживаются 25,4%. 36,8% считают, что через пять лет ситуация ещё больше ухудшится. Особое внимание респонденты уделили чистоте воздуха. В частности, в качестве фактора, вызывающего опасения, 82,5% отметили микропыль, 54,9% - радиоактивность, 53,5% - химические вещества. Кроме того, среди наибольших факторов беспокойства были перечислены преступность, национальная безопасность, экономические угрозы. В целом безопасной РК считают 20,5% респондентов. Это на 7,3% больше, чем два года назад. Опрос проводился в мае-июне среди 39 тыс. человек в возрасте старше 13 лет.