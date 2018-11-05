В РК стартовала «неделя иностранных инвестиций»

6 ноября Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) объявило о начале «недели иностранных инвестиций». Это крупное мероприятие, цель которого - показать иностранным компаниям инвестиционную привлекательность РК, стратегию и возможности успеха инвестирования на внутреннем рынке. Оно проводится уже в 14-й раз. До 8 ноября планируется провести форум, круглый стол, консультации по вопросу трудоустройства и инвестиций. В мероприятиях принимают участие 236 инвесторов из 211 иностранных компаний, 100 представителей 81 компании, инвестируемых из-за рубежа, представители 25 крупных иностранных и отечественных СМИ, а также 336 экспертов из 268 южнокорейских компаний. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК, президентский комитет четвёртой промышленной революции, а также министерство по делам воссоединения намерены провести отдельную конференцию для иностранных СМИ, чтобы представить политику РК по четвёртой промышленной революции, а также по межкорейскому экономическому сотрудничеству.