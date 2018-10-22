Концентрация микропыли в воздухе – на самом высоком уровне за последние 8 месяцев

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Концентрация микропыли в воздухе столичного региона достигла самого высокого уровня за последние 8 месяцев, превысив 50 микрограммов на кубометр. Данная ситуация объясняется накоплением загрязняющих веществ в отсутствие ветра на протяжении последних нескольких дней, и поступлением микропыли из Китая. Синоптики прогнозировали ухудшение качества воздуха, но ситуация оказалась хуже прогнозируемой. Выяснилось, что когда Корейский полуостров обдувается западным ветром из Китая или восточным ветром, проходящим через провинцию Чхунчхон-Намдо, на один кубический сантиметр приходится в среднем 6 тыс. микрочастиц пыли. Это на 50% больше, чем от южного морского ветра и в 10 раз больше, чем со стороны Тихого океана. Облака пыли, идущие из Китая, видны даже на спутниковых снимках. Последнее исследование также показало, что на КНР пришлось 50% микропыли, попадающей на Корейский полуостров. 7 ноября в Сеуле и на большей части территории столичного региона принимаются экстренные меры по снижению уровня микропыли. Введены ограничения на использование личного автотранспорта, строительным компаниям предписано сократить рабочее время, введён запрет на движение старых дизельных автомобилей, не имеющих фильтров.