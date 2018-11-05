В столичном регионе РК принимаются экстренные меры по снижению концентрации микропыли

Photo : KBS News

7 ноября в Сеуле и на большей части территории столичного региона принимаются экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере, который второй день подряд превышает 50 микрограммов на кубометр. С 6 часов утра до 9 часов вечера в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо 7.400 госучреждений ввели систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. Все государственные учреждения, производственные и строительные объекты работают в сокращённом режиме, принимая меры по снижению концентрации микропыли. В этот день закрыты 450 стоянок госведомств. Кроме того, впервые в этом году вводятся ограничения на передвижение старых дизельных автомобилей, не имеющих фильтров. 80 камер наблюдения в столице будут использованы для выявления нарушителей запрета, которые будут облагаться штрафом до 100 долларов. Строительным компаниям предписано сократить продолжительного рабочего дня, а семи тепловым электростанциям в Инчхоне, провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо, где наблюдается наиболее высокий уровень микропыли, снизить объём выработки электроэнергии.