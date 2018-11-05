В Пханмунчжоме состоялись переговоры военных представителей двух Корей и ООН

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6 ноября военные представители двух Корей и Командования сил ООН провели третий раунд переговоров в южной части пограничного пункта Пханмунчжом. Стороны оценили результаты проверки процесса демилитаризации Объединённой зоны безопасности (JSA) на межкорейской границе, проведённой 26 и 27 октября, осмотрели посты охраны. Они также договорились подготовить совместные правила для JSA, обсудив обмен информацией и размещение постов охраны. Достигнута договорённость до конца этого года открыть демилитаризованную зону для посещения гражданами Юга и Севера, а также иностранцами, которые могли бы свободно пересекать военную демаркационную линию ежедневно с 9 до 17 часов. Патрулирование демилитаризованной зоны будут осуществлять по 35 военнослужащих Юга и Севера, не имеющих оружия. Южнокорейскую сторону на переговорах представлял полковник Чо Ён Гын, северокорейскую – полковник Ом Чхан Нам, командование ООН – полковник Бак Хэмилтон.