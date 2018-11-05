По итогам года судостроение РК может вновь стать лидером мирового рынка

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Южнокорейская судостроительная отрасль по итогам года может вновь выйти на первое место в мире по объёму заказов. По данным агентства Clarksons, в период с января по октябрь мировые судостроители получили заказы на 23 млн 50 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Южнокорейский показатель оказался самым большим, составив 10 млн 260 тыс. CGT или 65% от всех заказов. Таким образом, РК обошла Китай, показатель которого составил 7,1 млн тонн или 31% мирового объёма заказов. Между тем, 6 ноября японское правительство обратилось в ВТО с заявлением о том, что поддержка южнокорейскими властями реструктуризации судостроительной отрасли противоречит соглашению ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. В этой связи Токио потребовал двусторонних консультаций по процедуре разрешения споров. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, комментируя утверждение японской стороны, заявили, что государственная поддержка процесса реструктуризации судостроительной отрасли РК осуществляется в коммерческих целях и соответствует международным правилам.