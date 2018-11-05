Photo : YONHAP News

1 ноября в США прибыл один северокорейский беженец подросток. Об этом сообщает радиостанция Голос Америки. Он размещён в штате Мичиган. В общей сложности с начала года в США прибыли шесть беженцев из КНДР, а с 2006 года - 218 человек. В 2004 году в США был принят закон о правах человека в СК. В соответствии с ним, американские власти обеспечивают поддержку северокорейских беженцев в вопросе предоставления соответствующего статуса и адаптации. Выходцы из КНДР, прибывшие в США, через год могут получить вид на жительство, а через пять лет гражданство. javascript:;