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В мире

С начала года в США прибыли шесть беженцев из КНДР

Write: 2018-11-07 11:02:29Update: 2018-11-07 11:31:01

С начала года в США прибыли шесть беженцев из КНДР

Photo : YONHAP News

1 ноября в США прибыл один северокорейский беженец подросток. Об этом сообщает радиостанция Голос Америки. Он размещён в штате Мичиган. В общей сложности с начала года в США прибыли шесть беженцев из КНДР, а с 2006 года - 218 человек.  В 2004 году в США был принят закон о правах человека в СК. В соответствии с ним, американские власти обеспечивают поддержку северокорейских беженцев в вопросе предоставления соответствующего статуса и адаптации. Выходцы из КНДР, прибывшие в США, через год могут получить вид на жительство, а через пять лет гражданство. javascript:;
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