Джозеф Данфорд: Диалог КНДР и США изменит ситуацию на Корейском полуострове

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В случае прогресса в диалоге между КНДР и США в ситуации на Корейском полуострове произойдут перемены. Об этом заявил 5 ноября председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд, выступая на форуме в Университете Дьюка. По его словам, со временем переговорный процесс между двумя странами начнёт оказывать влияние на военные аспекты ситуации на Корейском полуострове. Он отметил, что вооружённые силы США готовы к этому. Однако Данфорд не уточнил, о каких конкретно переменах идёт речь. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис также отметил, что после заключения мирного договора между Югом и Севером на повестку дня выйдет вопрос о статусе американского военного контингента в РК.