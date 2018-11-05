РК может посетить делегация высокопоставленных представителей КНДР

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6 ноября КНДР обратилась в министерство по делам воссоединения РК с заявкой на посещение Юга делегацией в составе семи человек для участия в Международной конференции по вопросам мира в АТР, которая состоится с 14 по 17 ноября в провинции Кёнгидо. Главой делегации КНДР является, заместитель председателя комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Чжон Хёк. В делегацию вошли начальник отдела Объединённого фронта КНДР Ким Сон Хе, которая занимается вопросами межкорейского сотрудничества, и министр внешнеэкономических связей Ли Ён Нам. Их сопровождают лица, участвующие в диалоге с компанией «Хёндэ Асан», выступающей за активизацию экономического сотрудничества Юга и Севера, а также представители Общества Красного креста КНДР. Столь высокий уровень делегации объясняется стремлением Севера показать готовность к улучшению межкорейских отношений.