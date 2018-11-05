КНДР готовится к экономическим реформам

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Телерадиокомпании KBS удалось получить информацию о том, что в КНДР ведётся активная подготовка к открытию своей экономики. Как сообщил представитель Центральной партийной школы при ЦК КПК на встрече с представителями Ассоциации южнокорейско-китайского обмена в 21 веке, в КНДР создано «бюро реформ и открытости». Стало также известно, что Пхеньян сосредоточен на формировании штата нового органа. Кроме того, Север обратился к Китаю с запросом об оказании поддержки в работе бюро. В Центральную партийную школу был направлен запрос об организации лекций на тему реформирования и открытости рынка, а также по вопросу экономического сотрудничества двух стран. В этой связи в ближайшее время Китай направит в КНДР специалистов. Кроме того, в следующем году руководство вышеуказанного бюро будет приглашено в Китай. Таким образом, есть предположение, что КНДР намерена использовать не вьетнамскую, а китайскую модель экономического развития.