Япония считает неправомерной реструктуризацию судостроения в РК

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Государственная поддержка процесса реструктуризации судостроительной отрасли РК осуществляется в коммерческих целях и соответствует международным правилам. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, комментируя утверждение японской стороны о том, что такие меры являются нарушением правил ВТО. В министерстве отметили намерение провести проверку претензий Японии. 6 ноября японское правительство обратилось в ВТО с заявлением о том, что поддержка южнокорейскими властями реструктуризации судостроительной отрасли противоречит соглашению ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. В этой связи Токио потребовал двусторонних консультаций по процедуре разрешения споров.