Правительство РК повысит долю возобновляемых источников энергии

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Правительство РК намерено к 2040 году повысить долю возобновляемых источников энергии в общей энергетической системе страны минимум до 25%. Об этом говорится в рекомендациях по составлению третьего основного плана развития энергетики, представленных в министерство промышленности торговли и энергетики. Рекомендации предполагают также наращивание поставок электроэнергии в соответствии с ростом спроса, и одновременное снижение чрезмерного энергопотребления. Указывается, что при сохранении нынешних темпов развития технологий, структуры потребления и политики, к 2040 году общий объём энергопотребления достигнет отметки в 211 млн тонн нефтяного эквивалента (TOE). Рекомендуется снизить этот показатель на 16,3% до уровня 2017 года. Для этого необходимо решить проблему низкой эффективности использования электроэнергии и искажения структуры ценообразования. Указывается, что низкая стоимость электроэнергии, не отражающая социальные расходы и затраты на её предоставление, является фактором увеличения спроса.