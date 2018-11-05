РК продолжает работу по наращиванию торговли с Ираном

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В минувшие выходные дни представители правительства РК посетили Иран, чтобы обсудить вопросы взаимной торговли. Указывается, что стороны затронули ситуацию с возобновлением действия американских санкций и выводом ряда стран из-под запрета на импорт иранской нефти. Иранская сторона поблагодарила РК за проведение консультаций по нынешней ситуации. По данным внешнеполитического источника, южнокорейское правительство стремится поддерживать экспорт в Иран товаров, не подпадающих под санкции, в числе которых медикаменты и ряд бытовых товаров. Также Сеул продолжает работу по активизации импорта Ираном южнокорейской продукции.