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Экономика

РК продолжает работу по наращиванию торговли с Ираном

Write: 2018-11-07 11:29:24Update: 2018-11-07 11:33:42

РК продолжает работу по наращиванию торговли с Ираном

Photo : YONHAP News

В минувшие выходные дни представители правительства РК посетили Иран, чтобы обсудить вопросы взаимной торговли. Указывается, что стороны затронули ситуацию с возобновлением действия американских санкций и  выводом ряда стран из-под запрета на импорт иранской нефти. Иранская сторона поблагодарила РК за проведение консультаций по нынешней ситуации. По данным внешнеполитического источника, южнокорейское правительство стремится поддерживать экспорт в Иран товаров, не подпадающих под санкции, в числе которых медикаменты и ряд бытовых товаров. Также Сеул продолжает работу по активизации импорта Ираном южнокорейской продукции. 
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