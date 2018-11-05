Возможность визита лидера КНДР в Россию прорабатывается

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Возможность визита лидера КНДР Ким Чон Ына в Россию прорабатывается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он не назвал конкретных дат визита, лишь выразив надежду на то, что визит состоится до конца текущего года. При этом глава парламентского комитета добавил, что Россия придаёт важное значение процессу мирного урегулирования на Корейском полуострове и «готова развивать диалог по этому вопросу на всех уровнях, в том числе парламентском».