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Экономика

В РК численность экономически неактивного населения выросла на 1,3%

Write: 2018-11-07 13:15:49Update: 2018-11-07 13:17:51

В РК численность экономически неактивного населения выросла на 1,3%

Photo : KBS News

Численность экономически неактивного населения РК выросла на 1,3% по сравнению с 2016 годом, составив в конце августа 16 млн 172 тыс. человек. Речь идёт о группе населения, которая по различным причинам не входит в состав рабочей силы. Между тем, 16,7% или 2,7 млн из них выразили желание в течение года устроиться на работу или открыть свой бизнес. Это на 1,1% больше, чем в 2016 году. Более 70% из них объяснили своё желание нехваткой средств на жизнь, а также стремлением к саморазвитию. Доля людей, которые не работают из-за желания отдохнуть, выросло на 312 тыс. человек. 
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