Юг и Север договорились совместно бороться с инфекционными заболеваниями

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Юг и Север Кореи будут совместно бороться с распространением инфекционных заболеваний и расширят сотрудничество в других сферах здравоохранения. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров, состоявшихся в среду в межкорейском пункте оперативной связи в Кэсоне. Делегации сторон возглавляли замминистра здравоохранения и социального обеспечения РК Квон Док Чхоль и его коллега из КНДР Пак Мён Су. Это были первые за последние 11 лет межкорейские переговоры по вопросам здравоохранения. В последний раз Юг и Север обсуждали их в декабре 2007 года. Как заявил глава южнокорейской делегации, объединение усилий в борьбе с инфекционными болезнями, переносчиками которых являются насекомые, имеет исключительную важность, учитывая территориальную близость двух Корей. Представитель КНДР в ответ подчеркнул, что медиков Юга и Севера объединяет общая цель – охрана здоровья людей.