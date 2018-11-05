Южнокорейские эксперты определили причину возгорания двигателей автомобилей BMW

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Южнокорейские эксперты определили причину возгорания двигателей автомобилей германского производителя BMW, которые в настоящее время подвергаются отзыву из-за возгораний двигателей. Как сообщили в среду в Корейской корпорации транспортной безопасности, результаты многочисленных экспериментов показали, что первоначальная причина возгораний, которую установили эксперты компании-производителя – сбой в работе перепускного клапана системы рециркуляции отработавших газов – является ошибочной. Однако именно по этой причине с 20 августа BMW осуществляет отзыв более чем 106 тысяч своих автомобилей 42-х моделей, которые эксплуатируются в РК. Фактическая причина – сбои в работе запорного клапана. Эксперименты показали, что сажа, образующаяся внутри выхлопной трубы, в ряде случаев может самовозгораться, когда чересчур горячий отработавший газ, поступающий в трубу через неисправный запорный клапан, встречается с холодным наружным воздухом. Таким образом, эксперты не исключают пересмотра системы отзыва.