США не планируют сокращения военного присутствия в РК

США не рассматривают возможность сокращения военного присутствия на Корейском полуострове. Об этом заявил представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США полковник Патрик Райдер. Таким образом он прокомментировал сделанное 5 ноября высказывание председателя комитета, генерала корпуса морской пехоты Джозефа Данфорда. Выступая в Университете Дьюка в штате Северная Каролина, он сказал, что, в случае прогресса в диалоге между КНДР и США, «придётся приступить к каким-то изменениям в том, что касается американских сил на Корейском полуострове». По словам Райдера, Данфорд лишь подчеркнул тот факт, что Пентагон оказывает поддержку переговорному процессу между КНДР и США. То есть, оборонное ведомство США должно быть готово к разумным мерам поддержки усилий госсекретаря США Майкла Помпео в случае подвижек в переговорах с КНДР. По его словам, отмена регулярных южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian и военно-воздушных учений Vigilant Ace является проявлением такой готовности.