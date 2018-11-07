В Пхохане открылся форум межрегионального сотрудничества РК и России

7 ноября в Пхохане открылся первый южнокорейско-российский форум межрегионального сотрудничества, который продлится до 9 ноября. В нём принимают участие представители девяти субъектов Дальневосточного федерального округа России и всех регионов РК. В ходе форума представители региональных властей, эксперты и бизнесмены обсуждают возможности для развития экономического сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, науки, энергетики и логистики. Мэрия Пхохана открыла в пляжном районе Ёнильдэ «площадь культуры России и РК». В честь форума была украшена набережная, а ночью местность озарил фейерверк.