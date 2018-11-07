KDI: Темпы роста экономики замедляются

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В последнее время южнокорейский экспорт зафиксировал высокий рост, а потребление на внутреннем рынке сократилось. Об этом говорится в докладе Корейского института развития. В целом отмечается замедление роста экономики. В октябре экспорт вырос на 22,7%, а рост внутреннего рынка заметно замедлился, учитывая меньше, чем обычно, количество рабочих дней в сентябре и другие сезонные факторы. Кроме того, в сентябре снизился уровень инвестиций. Индекс совпадающих индикаторов, показывающий настоящее положение экономики, сократился на 0,3 пункта до 98,6 пункта. Снижение показателя продолжается полгода. Сводный индекс опережающих индикаторов сократился на 0,2 пункта до 99,2 пункта. То есть, за исключением мая, падение продолжается с февраля.