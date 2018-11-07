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Политика

KOTRA вновь в первой сотне наиболее желанных для работы компаний РК

Write: 2018-11-08 13:59:47Update: 2018-11-08 14:43:02

KOTRA вновь в первой сотне наиболее желанных для работы компаний РК

Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) седьмой год подряд входит в первую сотню наиболее желанных  для работы компаний РК. Рейтинг таких компаний составляет GPTW (Great Place To Work) Korea. Президент KOTRA Квон Пхён О был выбран в качестве «уважаемого гендиректора». Организация GPTW была создана в 1981 году в Нью-Йорке. Ежегодно она составляет подобные рейтинги для 60 стран. Указывается, что Квон Пхён О за время работы на посту главы агентства внёс большой вклад в развитие культуры работы, укрепив диалог внутри ведомства, упростив процедуры подачи докладов и принятия решений, и внеся другие новшества, повысившие качество работы. 
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