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Правительство РК рассматривает проект реформирования пенсионной системы с тем, чтобы повысить пенсионные выплаты. 7 ноября министр здравоохранения и соцобеспечения РК Пак Нын Ху представил президенту Мун Чжэ Ину промежуточный доклад по этому вопросу. В нём изложено предложение повысить уровень пенсии по отношению к доходу с нынешних 45 до 50%. Для этого предполагается повысить уровень пенсионных взносов с 9 до 15% от зарплаты. Представитель администрации президента Ким Ый Гём сообщил, что глава государства Мун Чжэ Ин дал указание пересмотреть данный план, сочтя его неприемлемым для граждан страны. Он, в частности, распорядился исправить содержание проекта, чтобы он более широко отражал мнение и интересы населения.