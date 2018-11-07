Встреча Майкла Помпео и Ким Ён Чхоля перенесена по просьбе КНДР

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Встреча госсекретаря США Майкла Помпео с заведующим отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем, планировавшаяся на 8 ноября, перенесена по просьбе северокорейской стороны. Об этом сообщила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая в четверг на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Север сослался на загруженность рабочего графика. Кан Гён Хва уточнила, что получила данную информацию в четверг утром. Она также сообщила, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор с Майклом Помпео.