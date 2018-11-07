В РК ужесточают меры борьбы с микропылью

8 ноября правительство РК представило пакет мер по усилению борьбы с микропылью. Принято решение приравнять высокую концентрацию микропыли к бедствию или катастрофе. Кроме того, решено приложить больше усилий к сокращению количества дизельных автомобилей и ужесточению контроля за работой портов. Вступающий в силу с 15 февраля следующего года специальный закон о снижении уровня микропыли будет распространяться не только на госструктуры, но и на частный сектор. В случае наличия прогнозов об объявлении экстренных мер по снижению уровня микропыли, за день до этого будет вводиться система ограничения использования автомобилей в зависимости от совпадения даты и последних цифр номерных знаков. Школы и детские сады будут и дальше оборудоваться воздухоочистительными аппаратами, а помещения детских садов площадью менее 430 квадратных метров будут проверяться на предмет качества воздуха. В рамках обычных мер снижения микропыли в первую очередь будет сокращаться количество дизельных автомобилей. До 2020 года в госсекторе планируется довести долю покупок экологичных автомобилей до 100%, а к 2030 году полностью исключить применение транспорта и техники на дизельном топливе, за исключением отсутствия аналогов, работающих на других видах топлива. Увеличивается объём субсидий при утилизации старых дизельных грузовиков и приобретении новых газовых грузоподъёмностью 1 тонна. Также будет пересмотрен список тепловых электростанций, подлежащих закрытию. Открытые угольные склады планируется поэтапно перестроить в крытые. Кроме того, РК будет укреплять сотрудничество с Китаем в целях сокращения объёма микропыли, поступающей в страну извне.