Генерал Роберт Абрамс вступил в должность командующего войсками США на Корейском полуострове

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8 ноября генерал Роберт Абрамс, занимавший пост командующего сухопутными силами США, вступил в должность командующего американскими войсками на Корейском полуострове. В штабе объединённого командования вооружённых сил РК и США провёл торжественную церемонию на американской базе Camp Humphreys. Руководили мероприятием министр обороны РК Чон Гён Ду и заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Пол Сельва. Генерал Винсент Брукс, 2,5 года возглавлявший военный контингент США в РК, передал свои полномочия Роберту Абрамсу. Генерал Роберт Абрамс родился в 1960 году в Германии, где работал его отец. В 1982 году он окончил военную академию Вест-Поинт, служил в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке и Афганистане. В отличие от своего предшественника, Абрамс придерживается более жёсткой позиции по КНДР.