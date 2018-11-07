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Наука

Samsung Electronics представила гибкий экран для смартфонов

Write: 2018-11-08 15:43:50Update: 2018-11-08 16:04:40

Samsung Electronics представила гибкий экран для смартфонов

Photo : YONHAP News

7 ноября компания Samsung Electronics впервые показала гибкий экран для складывающегося смартфона. Это произошло в конце конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско. На видео показали функцию многозадачности, позволяющую запускать одновременно три приложения. Демонстрации реальной эксплуатации не было. Таким образом, речь идёт о прототипе. Также в Samsung рассказали о планах по новой оболочке, которая будет подходить как для обычных смартфонов, так и для новых с гибким экраном. Новая оболочка получила название One UI. Она заменит Samsung Experience. Также было уделено внимание Bixby и инструментам разработки, которые позволяют интегрировать её в другие приложения. 
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