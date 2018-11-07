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Экономика

Политические партии договорились рассмотреть вопрос о сроке гибкого графика работы

Write: 2018-11-08 15:50:16Update: 2018-11-08 16:08:27

Политические партии договорились рассмотреть вопрос о сроке гибкого графика работы

Photo : YONHAP News

8 ноября лидеры фракций правящей и оппозиционных партий РК договорились до конца года рассмотреть проект поправок в закон о гибком графике работы, предусматривающих увеличение срока действия графика с нынешних трёх до шести месяцев. Рабочие переговоры по этому вопросу решено начать 8 ноября. Между тем, перед рассмотрением поправок политические партии призвали обсудить данный вопрос в комиссии по вопросам экономического и социального развития. Помимо этого, принято решение провести слушания, в ходе которых обсудить содержание  документов о возможности введения военного положения, подготовленные Командованием безопасности и обороны при правительстве бывшего президента страны Пак Кын Хе. 
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