В Сеуле прошёл 11-й форум по сотрудничеству РК и стран Центральной Азии

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6-7 ноября в Сеуле состоялся 11-й форум по сотрудничеству РК и стран Центральной Азии. По итогам мероприятия было принято заявление председателя, в котором участники сошлись во мнении о совместных усилиях по реализации стратегии развития и новой северной политики РК. Об этом сообщили 8 ноября в МИД РК. В форуме приняли участие правительственные делегации Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в составе 200 человек. Участники сошлись во мнении о необходимости усилий по активизации проектов всестороннего сотрудничества, по развитию системы постоянного взаимодействия и повышению эффективности совместных проектов. В частности, в качестве конкретных сфер взаимодействия были представлены транспортно-логистическая область, здравоохранение и медицинские услуги, экология и лесное хозяйство. Участники проголосовали за включение Кыргызстана в секретариат форума и приняли проект плана работы на 2019 год.