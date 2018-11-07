СБ ООН обсудит антисеверокорейские санкции

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8 ноября Совет Безопасности ООН по запросу России проведёт закрытые консультации. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель российского постпредства при ООН Федор Стржижовский. По его словам, обсуждение будет посвящено теме северокорейских санкций. Ожидается, что российская сторона будет настаивать на смягчении санкционного давления на КНДР. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно указывал на возможность смягчения санкций только в том случае, если КНДР примет реальные меры в направлении денуклеаризации.