В ближайшее время президент РК назначит нового вице-премьера по экономике

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В ближайшее время президент РК Мун Чжэ Ин назначит нового вице-премьера по экономике, который одновременно является министром планирования и финансов. Скорее всего, назначение будет произведено до очередной зарубежной поездки главы государства, в которую он отправится 13 ноября. Как стало известно, наиболее вероятным кандидатом на пост вице-премьера является Хон Нам Ги, начальник управления координации политики правительства при секретариате премьер-министра. Ким Дон Ён, который в настоящее время занимает пост вице-премьера по экономике, неоднократно высказывался за внесений изменений в нынешнюю политику экономического роста, основанного на росте доходов.