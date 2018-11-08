Президент РК обещает укреплять сотрудничество двух Корей и России

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Президент РК Мун Чжэ Ин обещает активизировать работу над укреплением сотрудничества двух Корей и России через установление режима мира на Корейском полуострове. Выступая 8 ноября на первом южнокорейско-российском форуме в Пхохане, он назвал российский Дальний Восток ключевым регионом, соединяющим логистическую и энергетическую системы Корейского полуострова и Евразии. По словам Мун Чжэ Ина, российский президент Владимир Путин неизменно поддерживает процесс налаживания прочного мира на Корейском полуострове. Южнокорейский лидер подчеркнул, что в целях укрепления сотрудничества с Дальневосточным регионом России в РК начал работу комитет по северной политике. Вместе с главой государства на форуме присутствовали министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо, губернатор провинции Кёнсан-Пукто Ли Чхоль У.