Целевую цену на рис решено увеличить

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Правительство и правящая партия приняли решение о повышении целевой цены на рис до 196 тыс. вон или 175 долларов за 80-килограммовый мешок с учётом инфляции за последние пять лет. Нынешний показатель составляет 188 тыс. вон или 167 долларов. Правящая и оппозиционные силы согласны с необходимостью внесения поправок в закон о доходах фермеров с целью изменения действующего метода определения целевой стоимости, который не учитывает инфляцию. Между тем, оппозиционная партия Свободная Корея считает необходимым учесть инфляционный показатель за последние 10 лет и повысить стоимость риса до 220 тыс. вон или 196 долларов за мешок. Между тем, анализ показал, что повышение стоимости риса на 1 тыс. вон или 89 центов увеличит соответствующие финансовые расходы на 33,8 млн долларов. Таким образом, если увеличить цену до 196 долларов, то дополнительные расходы достигнут 1 млрд долларов. Кроме того, это может привести к усугублению проблемы перепроизводства риса, что в итоге пагубно отразится на доходах производителей.