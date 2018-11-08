В экономике РК наблюдается спад в сферах инвестиций и трудоустройства

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В южнокорейской экономике стабильная ситуация с экспортом и потреблением, но спад в сферах инвестиций и трудоустройства. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 9 ноября. В документе отмечен рост нестабильности в связи с такими факторами как усугубление торгового противостояния США и Китая, повышение мировых цен на нефть и другие. В министерстве подчеркнули готовность продолжать усилия по созданию рабочих мест, обеспечению инновационного роста, поддержке уязвимых слоёв общества и малых предпринимателей, укреплению экономической активности. Сообщается, что в октябре экспорт составил 970 млн долларов благодаря увеличению поставок нефтепродуктов, продукции машиностроения и нефтехимической отрасли.