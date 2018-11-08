Банк Кореи: Торговое противостояние США и Китая продолжится некоторое время

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В Банке Кореи считают, что торговое противостояние США и Китая не будет урегулировано в ближайшее время. Об этом говорится в докладе, представленном 8 ноября в Национальное собрание. В Банке Кореи считают, что американские пошлины в отношении Китая могут привести к сокращению южнокорейского экспорта электроники, а также продукции химической отрасли. Кроме того, нестабильность в мировой экономике, вызванная противостоянием США и Китая, может стать фактором риска для южнокорейской экономики, так как домохозяйства и компании будут склоняться к снижению потребления и инвестиций.