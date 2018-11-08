Половина осенних пожаров в лесах РК возникают по вине человека

За последние десять лет пожары в горах на территории РК фиксировались 421 раз, что привело к исчезновению лесов на площади 603 гектара. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности и управлении лесного хозяйства РК. Наибольшее количество пожаров возникает весной, а также в ноябре после листопада. В прошлом году в ноябре и декабре зарегистрированы 100 лесных пожаров, что в 2,5 раза больше, чем в среднем за последние годы. Между тем, выяснилось, что 51% пожаров в горных лесах в период с сентября по ноябрь происходят из-за действий людей, посещающих горы. Среднегодовой показатель составляет 37%. В случае незаконного разжигания огня в горных лесах нарушитель облагается штрафом в размере 300 долларов. Человек, в результате действий которого возникает пожар, может быть лишён свободы на срок до трёх лет либо подвергнут штрафу в размере до 30 тыс. долларов.